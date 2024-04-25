Матвиенко назвала главную задачу нового правительства

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главной задачей нового состава правительства станет реализация шестилетки суверенного развития РФ, Россия должна и может добиться технологического суверенитета, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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