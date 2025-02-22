Невеста Лепса раскрыла подробности свадьбы с певцом — разорит престарелого мужа

19-летняя Аврора Киба рассказала о подготовке к предстоящему торжеству. Аврора Киба Социальные сетиГригорий Лепс всерьез намерен сделать своей женой молодую возлюбленную Аврору Киба, которая в прошлом году только закончила школу и теперь учится в Лондоне на дизайнера.
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