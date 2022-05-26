Джо Байден Байден зустрінеться з родичами жертв стрілянини в техаській школі Президент і перша леді найближчими днями відвідають місто Увальде, де сталася трагедія, внаслідок якої загинули 19 дітей та двоє дорослих Президент Джо Байден заявив у середу, що він і перша леді Джилл Байден вирушать найближчими днями до Техасу, щоб зустрітися з сім'ями, чиї […] Сообщение Байден зустрінеться з родичами жертв стрілянини у Техаській школі появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.