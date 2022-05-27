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В джунглях Боливии обнаружены руины амазонских поселений

В джунглях Боливии обнаружены руины амазонских поселений

Используя лазерные сканеры, установленные на вертолётах, группа археологов просканировала шесть областей в самом сердце древней культуры Касарабе, которая развивалась между 500 и 1400 годами нашей эры на территории нынешней северной Боливии.

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