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Владимирские новости

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В Вязниках водитель «ГАЗ» сбил велосипедиста

В Вязниках водитель «ГАЗ» сбил велосипедиста

17-летний велосипедист попал в больницу после наезда автомобиля «ГАЗ» в Вязниках. ДТП произошло вечером 24 августа на улице Калинина.

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