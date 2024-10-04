В Крыму назвали освобождение Угледара поводом для гордости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале назвал освобождение Угледара в ДНР от украинской оккупации поводом для гордости и началом новой эры для города.
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