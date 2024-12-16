В Башкирии местные нацисты заставили извиняться парней, снявшихся с флагом Российской империи (ФОТО, ВИДЕО)

АЛ

Александр Лагуткин

В Башкирии силами врагов России поднимает голову исламский радикализм, питаемый из-за рубежа. Это запасной план врагов России, которую они не смогли победить военным путем. Мусульманские радикалы пытаются и в России на базе нацреспублик и орд азиатских мигрантов-оккупантов создать подобие Сирии и Афганистана, с такой же разрухой, нищетой и дикостью. Цель этих врагов страны, - разобщить народы, разделить государство на мелкие полукриминальные образования по этническому признаку, воюющие все со всеми. Тогда Запад может спокойно грабить ресурсы России.