В Башкирии местные нацисты заставили извиняться парней, снявшихся с флагом Российской империи. «В Башкирии пацаны (сами башкиры — прим.
В Башкирии местные нацисты заставили извиняться парней, снявшихся с флагом Российской империи (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
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Амара Карпова
Твари🤮
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17 час.
АЛ
Александр Лагуткин
В Башкирии силами врагов России поднимает голову исламский радикализм, питаемый из-за рубежа. Это запасной план врагов России, которую они не смогли победить военным путем. Мусульманские радикалы пытаются и в России на базе нацреспублик и орд азиатских мигрантов-оккупантов создать подобие Сирии и Афганистана, с такой же разрухой, нищетой и дикостью. Цель этих врагов страны, - разобщить народы, разделить государство на мелкие полукриминальные образования по этническому признаку, воюющие все со всеми. Тогда Запад может спокойно грабить ресурсы России.
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13 час.
ТБ
Татьяна Брежнева
Наказать этих мразей нацистов! Причем, строго!
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11 час.
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