Уткин о поражении «Барсы» от «Шахтера»: «Хави – как Генич: прекрасен и при этом переоценен»

«Барселона» уступила в гостях «Шахтеру» (0:1) в 4-м туре Лиги чемпионов. «Господи, «Барса»-то в какой заднице! Проиграла класико, ведя в счете.
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