МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда

Багаж пассажиров доставили его до станции Котельники, где его передадут владельцам.Pr Scr t.me/ostorozhno_novosti--> МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте схода поезда в Волгоградской области.
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