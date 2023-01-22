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Легковой автомобиль сгорел дотла среди ночи в Уссурийске

Легковой автомобиль сгорел дотла среди ночи в Уссурийске

За прошедшие сутки на территории Приморья от огня пострадало два автомобиля. Одна из машин сгорела ночью в Уссурийске, передает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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