Легковой автомобиль сгорел дотла среди ночи в Уссурийске

За прошедшие сутки на территории Приморья от огня пострадало два автомобиля. Одна из машин сгорела ночью в Уссурийске, передает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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