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Царьград

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ЦВО: Военные инженеры отработали подрыв льда на учениях в Кемеровской области

ЦВО: Военные инженеры отработали подрыв льда на учениях в Кемеровской области

Центральный военный округ провел первые тренировки по подрыву ледяных заторов в Кемеровской области. Военные инженеры отработали методы бурения и закладки зарядов для борьбы с весенними паводками, соблюдая все экологические нормы и требования безопасности.

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