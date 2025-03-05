ЦВО: Военные инженеры отработали подрыв льда на учениях в Кемеровской области

Центральный военный округ провел первые тренировки по подрыву ледяных заторов в Кемеровской области. Военные инженеры отработали методы бурения и закладки зарядов для борьбы с весенними паводками, соблюдая все экологические нормы и требования безопасности.
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