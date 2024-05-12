День святителя Игнатия Брянчанинова и апостола Иакова Зеведеева отмечают 13 мая 2024 года Константин СентябрьСегодня, 13 мая 2024 года, православные христиане продолжают отмечать День памяти святого Игнатия Брянчанинова.
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