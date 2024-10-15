Минфин предложил ввести упрощенную автосистему налогообложения по всей России

С января 2025 года по всей России планируется запуск экспериментов по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН, или АвтоУСН), сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.
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