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Порошенко призвал ФРГ взять на себя ведущую роль в интеграции Украины в ЕС

Порошенко призвал ФРГ взять на себя ведущую роль в интеграции Украины в ЕС

Германию должна взять на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины, заявил председатель украинской политической партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины Петр Порошенко, 10 июня пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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