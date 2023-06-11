Порошенко призвал ФРГ взять на себя ведущую роль в интеграции Украины в ЕС

Германию должна взять на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины, заявил председатель украинской политической партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины Петр Порошенко, 10 июня пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
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