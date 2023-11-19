Омбудсмен ДНР: многие украинские военнопленные захотели остаться в России

Многие украинские военнопленные изъявили желание остаться в России и не возвращаться на родину по обмену, так как их там ждут уголовные дела за сдачу в плен, заявила в эфире телеканала «Россия 24» омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
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