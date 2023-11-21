На Украине переименуют улицы с белорусскими названиями

О планах переименовать улицы с белорусскими названиями сообщают власти Кривого Рога.В родном городе президента Украины Владимира Зеленского до 24-го января 2024-го года будет переименовано 27-м улиц, в названиях которых есть упоминания об СССР и его истории.
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