В России женщины переживают расставание легче мужчин

Отсутствие отношений каждый воспринимает по-своему. Большинство одиноких мужчин, как выяснилось, испытывают эмоциональный голод: треть из них (34%) признаются, что скучают по душевному теплу и уютным разговорам.
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