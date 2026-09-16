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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Моуринью перехватим у «Реала». Конечно, это выдумки, зачем они нужны? Несолидно даже». Пименов про Абаскаля в «Факеле»

Спортивный директор « Факела » Руслан Пименов пошутил по поводу возможного назначения в клуб бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля .

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