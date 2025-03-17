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Продавший чертежи ВСУ экс-работник "Уралвагонзавода" не смог обжаловать приговор

Продавший чертежи ВСУ экс-работник "Уралвагонзавода" не смог обжаловать приговор

Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор 32-летнему бывшему инженеру-технологу "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"" (УВЗ) Данилу Мухаметову по делу о госизмене.

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Комментарии
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JK
Juri Kosh
На каторгу,пусть отрабатывают предательство.
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