Продавший чертежи ВСУ экс-работник "Уралвагонзавода" не смог обжаловать приговор

Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор 32-летнему бывшему инженеру-технологу "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"" (УВЗ) Данилу Мухаметову по делу о госизмене.
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