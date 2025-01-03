Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Киргизия запретила никабы. Средняя Азия вновь даёт пример для России

Киргизия запретила никабы. Средняя Азия вновь даёт пример для России

Пока миграционные лоббисты в нашей стране продолжают рассказывать сказки о том, что меры против исламистских идей кого-то там "обидят", среднеазиатские республики продолжают всё сильнее ужесточать законодательство против адептов Халифата.

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