Призрачная башня

События в сериале начинаются с заседания сенатской комиссии "9/11"в 2004 году, где дают показания представители ФБР, ЦРУ и правительства по поводу беспрецедентного террористического акта 11 сентября 2001 года, совершенного "Аль-Каидой".
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