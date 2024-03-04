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pisec

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Призрачная башня

Призрачная башня

События в сериале начинаются с заседания сенатской комиссии "9/11"в 2004 году, где дают показания представители ФБР, ЦРУ и правительства по поводу беспрецедентного террористического акта 11 сентября 2001 года, совершенного "Аль-Каидой".

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