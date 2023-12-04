Преподаватель из Читы в беседе с Путиным попросила поддержать молодых ученых

Директор дирекции программы развития Забайкальского государственного университета Анна Шапиева лично обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением о расширении функционала «Менделеевской карты».
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