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Преподаватель из Читы в беседе с Путиным попросила поддержать молодых ученых

Преподаватель из Читы в беседе с Путиным попросила поддержать молодых ученых

Директор дирекции программы развития Забайкальского государственного университета Анна Шапиева лично обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением о расширении функционала «Менделеевской карты».

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