Главой МО Украины стал бывший вице-премьер Резников

По мнению украинского политолога, в работе при нынешнем правительстве у Резникова нет негативного шлейфа и это назначение ни у оппозиции, ни у подвластного большинства не вызывает вопросовКадровые перестановки в украинском министерстве обороны.
По мнению украинского политолога, в работе при нынешнем правительстве у Резникова нет негативного шлейфа и это назначение ни у оппозиции, ни у подвластного большинства не вызывает вопросовКадровые перестановки в украинском министерстве обороны.
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