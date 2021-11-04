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Главой МО Украины стал бывший вице-премьер Резников

Главой МО Украины стал бывший вице-премьер Резников

По мнению украинского политолога, в работе при нынешнем правительстве у Резникова нет негативного шлейфа и это назначение ни у оппозиции, ни у подвластного большинства не вызывает вопросовКадровые перестановки в украинском министерстве обороны.

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