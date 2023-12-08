Абдурахман подумал, а зачем в РФ нужны права, можно же и без них: сел за руль, мы остались без нежной, красивой россиянки

Елена Лаптева Спустить ее с Рублевки в район , переполненный необходимыми специалистами.. Познать , есть или нет проблем ..А потом уж, будем ждать от нее не слов, а решающих действий...

Лев Сивохин Мигрант без прав за рулем преступник и судить в этой дорожной ситуации. повлекшей смерть потерпевшей. его следует за умышленное преступление. За нарушение общественного порядка мигрантов следует депортировать, а чиновников за нарушение Закона о миграции привлекать к уголовной ответственности.