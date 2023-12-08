Avia.pro - Новости Смертельное ДТП во Владивостоке: Нелегальный Водитель за Рулем Во Владивостоке произошло шокирующее ДТП, в результате которого погибла молодая девушка.
Абдурахман подумал, а зачем в РФ нужны права, можно же и без них: сел за руль, мы остались без нежной, красивой россиянки
Комментарии
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Елена Лаптева
Спустить ее с Рублевки в район , переполненный необходимыми специалистами.. Познать , есть или нет проблем ..А потом уж, будем ждать от нее не слов, а решающих действий...
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7 час.
Лев Сивохин
Мигрант без прав за рулем преступник и судить в этой дорожной ситуации. повлекшей смерть потерпевшей. его следует за умышленное преступление. За нарушение общественного порядка мигрантов следует депортировать, а чиновников за нарушение Закона о миграции привлекать к уголовной ответственности.
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6 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Интересно, когда же мигранты без прав начнут давить детей чиновников, что завозят их в страну сотнями тысяч. Ну что бы они хоть что то начали делать?
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4 час.
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