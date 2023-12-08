ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    "Матвиенко, похоже, не совсем в теме" = Она и не в теме  и не на своем месте !    Ее уровень - директор сельской школ...Матвиенко назвала...
  • Ильдус Мамлеев
    Питер стал рассадником педарестии (хотя он и до революции 1917 года был таким и после на начальном этапе становления ...К вопросу традици...
  • Катина Валентина (Иванцова)
    У Матвиенко старческое слабоумие.Все таки из власти надо уходить во время,но разве их оторвешь от кормушки,железной х...Матвиенко назвала...

Абдурахман подумал, а зачем в РФ нужны права, можно же и без них: сел за руль, мы остались без нежной, красивой россиянки

Абдурахман подумал, а зачем в РФ нужны права, можно же и без них: сел за руль, мы остались без нежной, красивой россиянки

Avia.pro - Новости Смертельное ДТП во Владивостоке: Нелегальный Водитель за Рулем Во Владивостоке произошло шокирующее ДТП, в результате которого погибла молодая девушка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Лаптева
Спустить ее с Рублевки в район , переполненный необходимыми специалистами.. Познать , есть или нет проблем ..А потом уж, будем ждать от нее не слов, а решающих действий...
Ответить
7 час.
Лев Сивохин
Мигрант без прав  за рулем преступник и судить в этой дорожной ситуации. повлекшей смерть потерпевшей. его следует за умышленное  преступление. За нарушение общественного порядка мигрантов следует депортировать, а чиновников за нарушение Закона о миграции привлекать к уголовной ответственности.
Ответить
6 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Интересно, когда же мигранты без прав начнут давить детей чиновников, что завозят их в страну сотнями тысяч. Ну что бы они хоть что то начали делать?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх