Сингапурский завтрак описывают, как удивительное сочетание вкуса и культуры

Сингапур - это место, где каждый день начинается с удивительных и разнообразных блюд. Здесь вы можете найти множество продуктовых киосков, расположенных в торговых центрах, которые открываются по утрам, чтобы удовлетворить аппетиты бизнесменов, детей, семей и пожилых людей.