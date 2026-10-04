«Не будет ни электричества, ни тепла»: В Польше указали на критическую проблему Киева

Главное в тезисах: Тезис 1: Экс-премьер Польши Лешек Миллер в эфире Polsat News заявил, что предстоящая зима может стать для Украины роковой из-за разрушений энергетической инфраструктуры.
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