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Мировое обозрение

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«Не будет ни электричества, ни тепла»: В Польше указали на критическую проблему Киева

«Не будет ни электричества, ни тепла»: В Польше указали на критическую проблему Киева

Главное в тезисах: Тезис 1: Экс-премьер Польши Лешек Миллер в эфире Polsat News заявил, что предстоящая зима может стать для Украины роковой из-за разрушений энергетической инфраструктуры.

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