Актрису Светлану Светличную признали неизлечимо больной

Несколько недель назад медики обнаружили у Светланы Светличной новообразования в голове и шее. По некоторым данным, их признали злокачественными и предложили артистке провести операцию хотя бы по удалению опухоли в шее.
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