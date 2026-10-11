Игра, собравшая более миллиарда долларов до выхода. Squadron 42 — одиночная кампания Star Citizen — прописалась в Steam

Выход в следующем году Игра Squadron 42, которая является одиночной кампанией Star Citizen, получила свою страничку в Steam, а заодно разработчики выпустили свейжий трейлер.
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