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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководство «Барсы» довольно тем, что Флик в целом готов работать с текущим составом. Тренер рассчитывает на 2-3 новых игроков (Relevo)

Немецкий тренер Ханс-Дитер Флик, сменивший Хави на посту главного тренера, совершил ознакомительный визит в Барселону, где встретился с сотрудниками клуба.

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