ЦБ запретил банкам использовать SWIFT при переводах внутри РФ

Однако SWIFT по-прежнему допустим для международных операций. Информацию по внутрироссийским операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка РоссииС 1 октября российские банки не смогут использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах внутри России.