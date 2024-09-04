О резком понижении уровня воды в Обском море предупредили спасатели

Спасатели МАСС предупредили горожан об уменьшении сброса воды в нижний бьеф Новосибирской ГЭС. «Рекомендуем проявлять осторожность при планировании маршрутов и учитывать текущие изменения в водной ситуации», – говорят специалисты.
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