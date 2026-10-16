Расчет самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» группировки войск «Запад» нанес удар по пункту временной дислокации украинского подразделения в Харьковской области.
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