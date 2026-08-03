В селе Опушки Симферопольского района стартовал новый сезон большой археологической экспедиции

Крымские учёные буквально по крупицам изучают могильник площадью почти 2 гектара. Экспедиция в этом году устроена уникальным образом: в этом сезоне работу археологов на земле могут увидеть все желающие во время экскурсий.
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