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ВЕСТИ КРЫМ

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В селе Опушки Симферопольского района стартовал новый сезон большой археологической экспедиции

В селе Опушки Симферопольского района стартовал новый сезон большой археологической экспедиции

Крымские учёные буквально по крупицам изучают могильник площадью почти 2 гектара. Экспедиция в этом году устроена уникальным образом: в этом сезоне работу археологов на земле могут увидеть все желающие во время экскурсий.

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