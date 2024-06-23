Влияние стресса на здоровье человека - от тревоги до хронических заболеваний

В современном мире стресс стал неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. Будь то профессиональная деятельность, личные проблемы или просто быстро меняющийся ритм жизни, стрессовые ситуации подстерегают нас на каждом шагу.
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