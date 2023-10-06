Шхагошев: Реакция Гутерриша на заявление Путина о ДВЗЯИ была молниеносной

Член комитета Государственной Думы по безопасности Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с РИА Новости слова генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша, назвав их молниеносной реакцией на высказывание российского лидера Владимира Путина об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).