Минобороны: русские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Министерство обороны страны сообщило об успехах русских войск на Южно-Донецком направлении.В пресс-службе военного ведомства подчеркнули, что в районе Золотой Нивы в ДНР наши военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.
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