От раздачи листовок до российского гражданства и сыновей в разных частях света: как изменилась жизнь Регины Тодоренко

Регина Тодоренко давно привыкла к спорам вокруг своего имени. Улыбчивая ведущая, казавшаяся зрителям абсолютно открытой, прошла путь от раздачи листовок в Одессе до статуса одной из самых обсуждаемых персон на российском телевидении.