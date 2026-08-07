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От раздачи листовок до российского гражданства и сыновей в разных частях света: как изменилась жизнь Регины Тодоренко

От раздачи листовок до российского гражданства и сыновей в разных частях света: как изменилась жизнь Регины Тодоренко

Регина Тодоренко давно привыкла к спорам вокруг своего имени. Улыбчивая ведущая, казавшаяся зрителям абсолютно открытой, прошла путь от раздачи листовок в Одессе до статуса одной из самых обсуждаемых персон на российском телевидении.

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