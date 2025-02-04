Астрономы выяснили, откуда берется атмосфера у планет красных карликов

Красные карлики известны чрезвычайно сильными вспышками. Ряд астрономов считают, что если бы такая звезда оказалась на месте Солнца, жизни на Земле не было бы: радиация не дала бы ей никаких шансов и полностью «сдула» бы нашу атмосферу.