«Баден-Баден» поборется с мэрией за участки в Сысерти

Представители компании-владельца сети термальных курортов «Баден-Баден» планируют оспорить решение Арбитражного суда Свердловской области, который отказал компании в покупке двух участков на горе Бессонова, взятых в аренду у администрации Сысертского городского округа.
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