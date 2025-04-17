Ребенок погиб в поселке Володарское ДНР при атаке дрона-камикадзе

ДОНЕЦК, 18 апреля. /ТАСС/. Мальчик 2015 года рождения погиб в поселке Володарское Донецкой Народной Республики в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
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