Ребенок погиб в поселке Володарское ДНР при атаке дрона-камикадзе

ДОНЕЦК, 18 апреля. /ТАСС/. Мальчик 2015 года рождения погиб в поселке Володарское Донецкой Народной Республики в результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.