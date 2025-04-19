Антон Яковлев: Современной драматургии не хватает глубины личности

Антон Яковлев, художественный руководитель Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, выразил озабоченность поверхностностью современных пьес, отмечая недостаток глубины и профессионализма у авторов.
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