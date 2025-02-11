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Украина не нужна на переговорах о мире. Такер Карлсон заявил прямо: "Зачем вообще приглашать"

Украина не нужна на переговорах о мире. Такер Карлсон заявил прямо: "Зачем вообще приглашать"

В интервью с подполковником США Дэниелем Дэвисом американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что нет никакого смысла приглашать Украину на переговоры о мире.

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