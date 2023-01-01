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Вайсфельд о ЧМ: «Главные фавориты для меня всегда канадцы. Особенно, если сборная России не участвует»

Леонид Вайсфельд поделился мнением о фаворитах ЧМ-2023. Россия была отстранена от турнира. – Без участия сборной России чемпионами мира снова станут финны? – Для меня главные фавориты на чемпионатах мира всегда канадцы.

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