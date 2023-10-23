Украина опасается потери поддержки из-за Израиля — Financial Times

Украина опасается потери поддержки и переключения внимания мира на Израиль, пишет Financial Times. На сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС Украина не была первым пунктом в повестке дня впервые с февраля 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии