20 июля в Москве объявят лауреатов XII Премии «Здоровое питание» 

20 июля на территории гастроквартала «Три вокзала. Депо» пройдет XII Премия «Здоровое питание». Ежегодно наградой отмечают наиболее значимые продукты и проекты в области правильного питания и здорового образа жизни.
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