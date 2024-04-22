«Европлан» увеличил объем нового бизнеса на 35% в 1 квартале

Лизинговая компания «Европлан» объявила операционные результаты первого квартала 2024 года.Операционные результаты первого квартала 2024 года:• Объем нового бизнеса вырос на 35% г/г и составил 56,1 млрд рублей с НДС, в том числе за счет роста:− сегмента легкового транспорта на 46% г/г.