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Район Коптево

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Собянин: Москва продолжит развивать поддержку молодежи

Сергей Собянин рассказал, что Москва продолжит развивать экосистему поддержки молодежи. В столице проживают более 3,2 миллиона молодых людей, из которых свыше миллиона учатся в вузах, а более 320 тысяч — в колледжах.

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