19 СМС-баталий между родителями и их детьми, от чтения которых так и тянет улыбнуться

Переписки с детьми порой настолько комичны, что их можно вместо анекдотов цитировать. Надеемся, что вы найдете минутку, чтобы хорошо посмеяться над тем, в какие причудливые переписки порой выливаются взаимоотношения детей и родителей.
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