Стал известен срок действия контракта Льюиса Хэмилтона с Ferrari

Стал известен срок действия контракта Льюиса Хэмилтона с FerrariFerrariИтальянский журналист Формулы 1 Лео Туррини поделился инсайдом по поводу контракта семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона с Ferrari, о подписании которого было объявлено вечером 1 февраля.