Стал известен срок действия контракта Льюиса Хэмилтона с Ferrari

Стал известен срок действия контракта Льюиса Хэмилтона с FerrariFerrariИтальянский журналист Формулы 1 Лео Туррини поделился инсайдом по поводу контракта семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона с Ferrari, о подписании которого было объявлено вечером 1 февраля.
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