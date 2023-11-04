В подмосковных аэропортах нелегальные перевозчики работают сотнями

В Минтрансе Московской области объяснили, как отличить легального таксиста от нелегала.В окрестностях основных столичных аэропортов: Шереметьево, Домодедово, Жуковский работают сотни нелегальных перевозчиков, - сообщает Минтранс Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии